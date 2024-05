Caminhão dos Correios com doações para o RS tomba em rodovia de SP

Um caminhão dos Correios carregado com doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul tombou em São Paulo.

O que aconteceu

Carga caiu na pista. Acidente ocorreu por volta das 21h de ontem na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 129.

Motorista sofreu ferimentos leves, mas está bem, informaram os Correios. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.