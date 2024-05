Tripulante é içado ao cair em porão de navio com 18 metros em Santos, veja

Um homem de 41 anos foi resgatado após cair de uma escada no porão de um navio em Santos, no litoral de São Paulo, na noite da última quarta-feira (8).

O que aconteceu

O homem caiu a uma altura de quatro metros e ficou ferido. Ele estava em uma escada quando caiu no porão. Os bombeiros encontraram a vítima com uma fratura no membro inferior direito, mas consciente.

No total, porão tem 18 metros de profundidade. A equipe de resgate precisou se dividir para erguer e atender a vítima. Parte dos socorristas montou um sistema mecânico para içar o homem enquanto os outros realizavam os primeiros socorros e a imobilização.