Maior preocupação do momento é com deslizamentos, diz governo do RS

Algumas áreas do estado têm previsão de 120 milímetros de chuvas. Elas são o Centro, Norte, Nordeste, região dos Vales e Litoral Norte do estado.

Guaíba deve voltar a ultrapassar os cinco metros. As mudanças mais significativas no corpo d'água devem ser sentidas no domingo, quando as águas de outros rios do estado chegarem à capital, segundo o governo.

Cota de inundação de rios deve ser batida. O governo também projetou que outros rios do estado, como o Uruguai, Jacuí, Guaíba, Jaguarã e a Lagoa dos Patos atingirão a cota de inundação por causa das chuvas do fim de semana.

A gente continua chamando muito atenção para a condição de chuvas persistentes e volumosas, que podem trazer riscos de deslizamentos de massa. Esta é a nossa maior preocupação no momento, principalmente áreas elevadas.

Catia Valente, meteorologista da Sala de Situação do governo do Rio Grande do Sul

Chuva voltou a Porto Alegre

Alerta de perigo potencial foi feito à capital. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), até 50 milímetros de chuva podem ser registrados nesta sexta, com risco de ventos intensos de até 60 km/h. O alerta entrou em vigor às 9h52 e é válido até 23h59.