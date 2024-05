Também atingidos, voluntários seguem atuando: 'Vi o resgate dos meus pais'

Médico mastologista foi um dos primeiros a montar a estrutura de emergência para receber os feridos. Luís Antônio Abreu de Moraes Neto está no local desde domingo. Ele conta que a família em Porto Alegre está em segurança, mas amigos no interior do estado tiveram que deixar suas casas.

Salvar um bebê prematuro foi o atendimento mais impactante para o médico. O socorro mobilizou dezenas de pessoas.

"O bebê estava em casa havia mais de 48 horas, sem alimentação", conta Moraes Neto. "A mãe não conseguia amamentar desde o início. Recebemos essa criança no estado mais crítico possível. Os colegas conseguiram dar todo o suporte com roupa, comida, atendimento médico. Essa criança saiu viva e alimentada daqui."

Aqui somos médicos, enfermeiros, auxiliares e psicólogos fazendo escalas num fluxo inteiro de atendimento.

Luiz Antônio de Moraes Neto, médico

Segundo Moraes Neto, a maioria das pessoas atendidas tem hipotermia. "Tem pessoas há muito tempo dentro da água. São adultos e crianças que chegam aqui hipotérmicas."

A preocupação, agora, é com a previsão do tempo, que aponta para frio extremo nos próximos dias. O médico conta que estão sendo tomadas medidas para acolher um número maior de pessoas hipotérmicas. "Estamos montando uma estrutura de luz, tentando obter algum tipo de calefação para os próximos atendimentos que chegarão com o frio", explica.