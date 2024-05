Enchentes no RS: Saiba quem são vítimas identificadas até o momento

Os temporais no Rio Grande do Sul deixaram 107 mortos, até a última atualização da Defesa Civil nesta quinta-feira (9). Saiba quem são as vítimas da tragédia.

O que aconteceu

As duas primeiras mortes do estado foram registradas em Paverama. Delmar Wadomiro Sander, 69, e Nelson Schaefer, 65, morreram no dia 29 de abril. Eles tentavam atravessar de carro em uma área alagado e o veículo foi levado pela correnteza. Nelson era professor na rede municipal.