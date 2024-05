Porto Alegre vai isentar da conta de água moradores afetados por enchentes

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) diz que a água ainda não chegou em alguns locais da cidade e outros estão com baixa pressão.

Prefeito criticado por manter impostos na cidade

Porto Alegre anunciou o adiamento do IPTU e do ISS para trabalhadores autônomos. A medida foi anunciada no início desta semana, mas Melo começou a ser criticado nas redes sociais por contemplar só autônomos no ISS.

Prefeitura disse que cobrança que não foi adiada será usada para combater enchentes. Em nota, a Secretaria da Fazenda, afirmou que a arrecadação do ISS na modalidade de qualquer natureza seria usada para ajudar moradores.