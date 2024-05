Defesa Civil Nacional diz que só 69 municípios do RS pediram recursos

O secretário da Defesa Civil Nacional, Wolnei Wollf Barreiros, disse neste sábado (11) que somente 69 municípios do Rio Grande do Sul pediram recursos federais após a flexibilização da distribuição dos valores.

O que aconteceu

Barreiros afirmou que apenas R$ 16,1 milhões foram liberados diretamente aos municípios após a publicação da portaria que flexibilizou a distribuição. No total, o RS tem 441 cidades em calamidade pública.

Secretário demonstrou frustração com o balanço. "A gente achou que isso facilitaria, e muito, que os prefeitos enviassem imediatamente, através do email, o decreto de calamidade e o ofício pedindo ajuda. [...] Não creio que, a essa altura do campeonato, esse recurso não seja importante".