Justiça do RS teve 5.000 ações contra poder público por enchentes em 8 anos

Cerca de 5.000 pessoas entraram com processos contra o poder público por prejuízos causados pelas enchentes nos últimos oito anos, no Rio Grande do Sul, segundo levantamento feito pelo UOL com base em dados do Tribunal de Justiça do estado.

O que aconteceu

As ações responsabilizam governo estadual e prefeituras de oito cidades da região metropolitana. Os processos contra gestões municipais estão ligados à falta de investimentos em saneamento, em locais onde há aumento populacional — como Porto Alegre e Gravataí. Já o governo estadual é processado por inundações de rios e arroios, que ficam sob a sua gestão, segundo a Constituição Federal.

Enchentes nos últimos anos, causadas por cheias no Arroio Feijó, em Viamão e Alvorada, motivaram processos contra o Rio Grande do Sul. O artigo 26 da Constituição Federal diz que o estado tem o dever de cuidar e zelar pelas águas intermunicipais. Também há ações na região metropolitana contra o governo estadual em Eldorado do Sul, Novo Hamburgo, Charqueadas e Esteio.