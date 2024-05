Prefeito de Porto Alegre fala em 'abrigos alternativos' para semiaberto

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), levantou a possibilidade da criação de "abrigos alternativos" para pessoas que estão em regime semiaberto, em meio às chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Em post no X no sábado (11), ele escreveu que se preocupa com a presença dessas pessoas nos abrigos comuns. "Não podemos expor a população a conflitos de segurança dentro dos espaços".

Segundo o prefeito, há alinhamento com o estado do RS e com o Ministério Público para a criação dos abrigos alternativos. "Mas precisamos do entendimento do Judiciário e da Defensoria".