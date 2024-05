Estados enviam 2 mil toneladas de doações e 421 mil litros de água ao RS

Além disso, houve uma ajuda financeira de R$ 50 milhões do governo do Mato Grosso para as ações de restabelecimento do Rio Grande do Sul.

Segundo o governo gaúcho, todos os estados brasileiros enviaram, também, reforços para ajudar nos resgates e na assistência às vítimas. São bombeiros, policiais, agentes da Defesa Civil, além de profissionais de saúde e técnicos de diversas áreas.

Número de desaparecidos sobe

O número de desaparecidos em decorrência das chuvas subiu neste domingo de 125 para 131 pessoas. A informação é do boletim das 12h divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Número de mortos continua em 143. Nas informações divulgadas na manhã deste domingo (12), o órgão mostrou que seis novos óbitos foram confirmados. Até o final da tarde de sábado (11), as mortes eram 136. No momento, não há novos óbitos em investigação.

Afetados no estado são mais de 2 milhões. O número de desalojados é de 538.284 pessoas e 81.285 estão em abrigos.