Cachorro é salvo de enchente no RS após ser laçado em resgate; veja vídeo

Um cachorro foi salvo na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, após ser laçado por um policial da Brigada Militar durante operação de resgate.

O que aconteceu

Vídeo mostra o agente jogando o laço no pescoço do animal, enquanto passava de barco pelo bairro Mathias Velho. Com a ajuda da corda, o cachorro nada até próximo da embarcação, quando é puxado pelo policial.

Segundo a Brigada Militar, o resgate aconteceu no último sábado (11). "Gaúcho, bote e laço: em tempos de enchente, um policial gaúcho mostra que a esperança vem montada em um bote e armada com a esperança de dias melhores", diz o texto da publicação compartilhada pela brigada.