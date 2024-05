Família se arrisca para resgatar gatos após chuvas: 'Odisseia'

Recebidos com aplausos. Dali o grupo voltou para o cruzamento da Terceira Perimetral com a Avenida Cairú, onde foram recebidos por voluntários, que garantiram atendimento veterinário para os gatos.

Família deixou apartamento na segunda-feira. No sábado (4), a água já tomava conta da rua. "Eu acordei no sábado e já estava tudo alagado." Rafaela estava no apartamento com o avô, o padrasto e a irmã. A família tentou ficar mais um tempo no imóvel. "Mas a gente já estava há três dias sem telefone e a água já estava marrom. Meu padrasto falou na segunda: 'vamos ter que sair'.". Eles deixaram o apartamento com apoio de voluntários, mas não puderam levar os gatos.