Porto Alegre: Mapa reúne desde unidades de saúde até o que falta em abrigos

Iporã, que é doutorando do IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas), explica que os responsáveis pelos abrigos compartilham as informações com os dois engenheiros, por meio de uma planilha. A equipe tenta atualizar as informações diariamente em meio às enchentes.

O engenheiro ambiental faz uma análise com tempos de guerra. "À medida que a crise vai se desdobrando, vamos criando novas frentes. É muito análogo a uma guerra. Não estamos fazendo um estudo sistemático, projetado, é uma coisa que vai acontecendo conforme o tempo real", destacou.

A plataforma pode ajudar a orientação de pessoas comuns, mas também a tomada de decisões do poder público, explica o doutorando: "Pessoas na ponta e em todas as esferas. Secretarias usando, gente da gestão municipal. Posso te garantir que muitas decisões importantes foram tomadas graças a esses mapas".

Além do mapa de Porto Alegre - o que a equipe conseguiu completar com mais informações -, a ferramenta conta com outros 15 mapas da região metropolitana, Vale do Taquari, Lago Guaíba e zona sul. Acesse aqui.

Prefeitura da capital gaúcha também lançou, nesta segunda-feira (13), uma base de dados com informações sobre o desastre. A plataforma municipal é menos detalhada do que a ferramenta da UFRGS, a exemplo da lista de abrigos e o que falta em cada um, mas faz um balanço sobre a tragédia na cidade. Acesse aqui.

Enchentes desalojaram uma a cada 20 pessoas no RS