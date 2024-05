Anac suspende venda de passagens aéreas para Porto Alegre

Situação do aeroporto só poderá ser analisada após a diminuição do volume de água no terminal e da avaliação dos danos ocorridos. "Os esforços estão concentrados, neste momento, na oferta de voos para fazer frente ao fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho em decorrência de alagamento", afirmou a Anac.

Anac reforçou que alterações de voos com destino final não terão custo adicional para passageiros. Agência esclareceu que analisou solicitação das companhias aéreas e da Secretaria Nacional do Consumidor, e reconheceu que alteração do contrato de transporte não deverá ter custo adicional para passageiros que adquiriram bilhetes aéreos com destino final no Rio Grande do Sul.

Não haverá custo para remarcação de voos com prazo de até um ano da data original. O reembolso ou crédito por cancelamento de voos com destino final alterado será total, sem cobrança de taxas.

Agência defendeu que as empresas aéreas devem se empenhar para, dentro do possível, transportar os passageiros para o aeroporto mais próximo do local de interesse deles. A prioridade de atendimento é para os passageiros com bilhetes já emitidos. A opção de reembolso do valor da passagem deve ser oferecida ao passageiro também em dinheiro, e não apenas em crédito para utilização futura.