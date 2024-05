Vídeo mostra homem enfrentando ondas do Guaíba para resgatar animais

Um homem fazia o resgate de nove gatos no bairro Lami, em Porto Alegre, quando foi surpreendido pelas ondas do Guaíba. As imagens foram gravadas na segunda-feira (13).

O que aconteceu

Geovane Oliveira, 31, foi até a casa do amigo Vinicius Machado para resgatar nove gatos e um cachorro que ficaram ilhados. Os animais resgatados estavam em uma casa na orla do Lami, no Sul de Porto Alegre.

"As ondas estavam me derrubando". Ao UOL, Oliveira disse que o amigo ia diariamente ao local para cuidar dos animais. No entanto, na segunda-feira (13), com a formação das ondas, percebeu que teria que fazer o resgate o mais rápido possível.