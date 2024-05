Cão 'abraça' perna de voluntária em abrigo em Canoas (RS): 'Agradecendo'

Um cachorrinho abraçou a perna de uma das voluntárias que cuidava de animais resgatados, em um abrigo de Canoas (RS).

O que aconteceu

Médica veterinária se emocionou com atitude do cachorro. Liandra Dall'Orsoletta é coordenadora do NAPA (Núcleo de Atenção aos Pequenos Animais), em Chapecó (SC), mas estava atuando como voluntária em um abrigo para animais resgatados, quando foi surpreendida por um cachorrinho simpático. Ele foi salvo em meio às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

Cena foi gravada no último sábado (11) e imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Liandra entregava as doações trazidas de seu estado e alimentava os animais do abrigo, quando, de repente, um dos cãezinhos abraçou a sua perna e não largou mais.