'As paredes apodreceram': família viraliza secando fotos após perder tudo

Com o pouco que tinha conseguido recuperar em mãos, a jovem começou uma força-tarefa.

"Estava no trabalho e comecei a receber fotos e vídeos da minha família lavando a lama das roupas e utensílios que deu para salvar. Minhas primas estavam secando nossas fotos. Me emocionou muito" , Milena Paungartner.

ate nossas fotos minha família ta secando pic.twitter.com/FesJ7wXg4s -- myllena (@killataylors) May 9, 2024

Para ela, recuperar as lembranças não tem preço, inclusive, porque há fotografias da avó e da bisavó que já faleceram. "Não sobrou nada, nem para a nossa casa vamos conseguir voltar porque as paredes apodreceram. Mas as fotos são parte da gente, são registros da nossa história", diz.

Fã clube e solidariedade

Milena estava com vergonha de postar o que tinha acontecido com ela e sua família nas redes sociais, mas incentivada pela mãe e pela tia, resolveu fazer uma publicação no Twitter pedindo ajuda.