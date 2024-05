Crise climática no RS entra na rota global de fake news da extrema direita

O discurso, assim como na Alemanha e França, fala sobre a necessidade de sair ao suposto resgate do cidadão comum, contra as medidas ambientais.

Em seu programa eleitoral, o VOX acusa os ambientalistas de "impedir que os recursos sejam explorados e de colocar sobre os ombros dos espanhóis o peso da transição ecológica".

Contra qualquer ato que possa "criminalizar nossos trabalhadores e agricultores", o líder do movimento, Santiago Abascal, garante que protege o meio ambiente. Mas usa a mesma lógica de Le Pen: "O VOX parte do princípio que o ser humano é o elemento mais importante do meio ambiente".

Nos lugares que passou a governar, o VOX - que mantém uma relação intensa com o bolsonarismo - fechou agências de meio ambiente, cortou drasticamente recursos e passou a adotar um discurso abertamente negacionista.

Emblemático foi o caso do porta-voz do partido em Mallorca, Pedro Bestard, que assumiu a administração de Meio Ambiente do local e anunciou: "nego a mudança climática".