RS: fake news contaminam redes, e 70% das menções ao Exército são negativas

Diversas publicações nas redes sociais desinformavam sobre o trânsito de doações para o Rio Grande do Sul antes mesmo de uma reportagem do SBT mostrar um caminhão multado por excesso de peso, no dia 7. No entanto, seis de um total de 7.928 veículos foram autuados e liberados —depois, a ANTT publicou uma série de medidas para orientar o trânsito de ajuda humanitária e informou que as multas seriam anuladas.

Mas a reportagem foi disseminada como o padrão para a situação— ainda que os internautas ignorassem que os outros 7.922 veículos foram liberados sem problemas.

No dia seguinte, quarta-feira (8), ao menos sete deputados usaram seu tempo de fala no plenário para reproduzir desinformação sobre as enchentes durante sessão na Câmara.

Parlamentares bolsonaristas passaram então a usar as redes para atacar governo e Exército. Essas publicações geram engajamento negativo para os entes públicos.

Mudança de posicionamento de bolsonaristas

A coluna mostrou que a disseminação de fake news por parte de bolsonaristas expõe a decepção deste grupo com o Exército na era Lula.