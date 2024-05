Mulher morre e outra fica ferida após serem atropeladas por trem no Rio

As causas do acidente serão investigadas pelo 21º DP de Bonsucesso. Segundo a Polícia Civil, os investigadores vão analisar as câmeras de segurança para tentar determinar as circunstâncias do acidente, além de ouvir testemunhas.

Em nota, a Supervia lamentou o ocorrido e disse se solidarizar com os familiares das vítimas. "Os trens são grandes e pesados e, por isso, não conseguem parar imediatamente após o acionamento da frenagem. A uma velocidade de 80 km/h, por exemplo, depois de acionada a frenagem de emergência, o trem percorre aproximadamente 290 metros até parar completamente", diz a nota.