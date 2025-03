Casarão no centro do Rio de Janeiro desaba e uma pessoa morre

Um casarão antigo, na Rua Senador Pompeu, no centro do Rio de Janeiro, desabou na tarde desta quinta-feira, 10, e provocou a morte de uma pessoa, que estava no interior do automóvel atingido pelos escombros. O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros. A identidade da vítima não foi informada.

A prefeitura do Rio informou que o imóvel é privado, estava abandonado e não havia ocupantes no momento do desabamento. Em nota, disse que o proprietário da edificação já vinha sendo notificado e intimado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano desde 2014 acerca do estado de degradação do casarão. A última vistoria, segundo a administração municipal, foi realizada em 17 de setembro do ano passado.

"Na ocasião, o prédio apresentava acelerado estado de degradação, sem telhado, com quedas de revestimento, e risco de desprendimento de rebocos da fachada", informou a Prefeitura. O dono do espaço não foi localizado.