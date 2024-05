'Estavam há três dias à base de água': chef produz papinha para bebês no RS

São cerca de 150 unidades de papinha por dia. O "cardápio" depende do que os agricultores rurais da região disponibilizam —muitos foram afetados pelas enchentes, então também é uma forma de fortalecer a produção local.

"Vem bastante insumo variado: moranga, batata-doce, mandioquinha, abóbora, feijão", exemplifica Marcelo. Segundo ele, entre esses produtores orgânicos, foram mais de 40 famílias atingidas pelas enchentes em Guaíba e Eldorado do Sul.

A distribuição das papinhas acontece por conta da rede que se mobilizou com eles, e a prioridade são abrigos de mulheres e crianças. A demanda vai surgindo diariamente. "Hoje já mandamos para um quilombo no Sarandi", afirma.

Ajuda aos agricultores

Marcelo comanda o restaurante Capincho, em Porto Alegre, que trabalha com a gastronomia de fronteira, com a esposa Flavia Mu. "Temos o Rio Grande do Sul como principal fornecedor, mas também trabalhamos com Argentina, Uruguai, Santa Catarina e Paraná", explica.

O restaurante fica em uma região de Porto Alegre que não foi atingida pela água. No entanto, o estabelecimento está sem luz há dez dias e eles estão trabalhando com bombonas —um tipo de barril com grande capacidade de armazenamento.