Enchente varre cidade gaúcha; imagens aéreas mostram rastro de destruição

Cruzeiro do Sul foi varrida pela enchente que atinge o Rio Grande do Sul há pelo menos duas semanas. Imagens aéreas feitas na terça-feira (14), já depois de a água baixar, revelaram um cenário de destruição completa, com casas em pedaços e carros irreconhecíveis, cobertos por árvores e destroços levados pela água.

A cidade do Vale do Rio Taquari, de apenas 3.000 habitantes, ainda se recuperava de um alagamento no ano passado quando as novas chuvas chegaram. Na atual catástrofe, ela já contabiliza 9 mortes e outras 9 pessoas desaparecidas, segundo a AFP.

No total, em todo o Rio Grande do Sul, 149 mortes foram confirmadas até esta quarta-feira (15), sendo que 112 pessoas permanecem desaparecidas. São mais de 617 mil moradores fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados.