Chuvas, tornado e tremores: por que o RS sofre com tantos fenômenos?

Fortes chuvas

De acordo com a meteorologista, o comum é que as frentes frias passem pelo Sul do Brasil e cheguem até o Sudeste. Não foi o que aconteceu dessa vez num primeiro momento.

"As frentes frias chegaram ao Rio Grande do Sul e ficaram paradas lá, sem avançar para outros estados. As ondas de calor no Sudeste, por exemplo, também foram causadas por um bloqueio desses", explica

Durante o bloqueio no Rio Grande do Sul, várias frentes frias e várias áreas de nuvens carregadas foram passando pelo estado, causando grande volume de chuvas. Isso começou a acabar na segunda-feira (13), fazendo com que São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul tivessem uma queda de temperatura.

Tornado

No sábado (11), foi registrado um tornado na zona rural do município de Gentil. O bloqueio atmosférico em si não causa o fenômeno diretamente, mas cria condições. No caso, houve redirecionamento do fluxo de ar úmido e quente para uma região, o que causou uma zona de instabilidade atmosférica. Como resultado, formou-se um redemoinho.