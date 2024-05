Litoral do RS pode ter ondas de até 3 metros em meio a enchentes no estado

Na sexta, a passagem de uma nova frente fria reforça as áreas de instabilidade no RS. A tendência é de que a chuva aumente ainda mais na porção norte do estado. Os acumulados mais elevados são esperados em rios importantes que fazem parte das Bacias do Taquari-Antas, Alto Jacuí e Uruguai.

Além da questão hidrológica, uma das grandes preocupações no momento é em relação ao risco geológico. Com o solo já encharcado dos recentes eventos de chuva extrema que a porção centro-norte do RS enfrentou, voltar a chover novamente em um solo já saturado pode acarretar novos deslizamentos em áreas de encosta

Previsão da Climatempo

Enchentes no RS já deixaram 151 mortos, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil às 12h desta quinta. São 2.281.774 de pessoas afetadas, sendo 538.167 desalojados e 77.199 pessoas em abrigo.