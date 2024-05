Moradora chora ao ver situação da casa após enchentes no RS: 'Não aguento'

Essa é a terceira enchente que Terezinha enfrenta. A mulher mora no mesmo terreno do cunhado de 90 anos, e os dois perderam todas as coisas dessa vez. As gravações mostram que a água chegou no segundo andar do sobrado, e que as paredes e o teto ficaram sujos de lama, com os móveis revirados.

Idosa ainda estava pagando pelos móveis, comprados após a última inundação. ''Na enchentes de novembro e setembro perderam quase tudo, compraram tudo novamente e estavam pagando os móveis ainda'', contou o influenciador ao UOL.

''Não tenho nem roupa para colocar''. ''A sorte é que eu tenho pessoas boas me ajudando e que estou com vida'', relata a moradora.