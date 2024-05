'Fiquei desnorteado': surfista tem hipotermia após salvar animais no RS

A médica que o atendeu comentou que o estrago poderia ter sido pior caso o tempo de resgate tivesse sido maior. Noa passou sete dias entre as cidades mais afetadas do Rio Grande do Sul, como Eldorado do Sul e Canoas, e voltou nesta terça-feira (14) para São Paulo.

Quando você resgata um cachorro, por exemplo, e olha para ele, você sente que precisa fazer mais. É uma cobrança insana na cabeça.

Noa com cachorro resgatado Imagem: Arquivo pessoal

"Vi muito cadáver de animal. É cenário de guerra"

O grupo em que Noa participou começou pela cidade de Eldorado do Sul. Eles tinham diversos equipamentos para ajudar nas buscas, como os próprios barcos, coletes salva-vidas e roupas específicas para nado.