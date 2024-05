'Dei a vida por eles': como dono de égua e boi salvou animais no RS

Quando a água da chuva começou a subir no bairro Antônio Leite, em São Leopoldo (RS), Dirceu Mathias, 38, foi salvo pelos moradores de um condomínio na frente de sua casa. Ele contou ao UOL que foi resgatado ao lado da família e de seus mais de cinco bichos.

Com a esposa, os três filhos e dois netos, Dirceu foi até o prédio, mas os animais ficaram na parte de fora. Como a água foi subindo cada vez mais, o catador de materiais recicláveis resolveu descer e ficar ao lado da égua Sarita, socorrida ontem do terceiro andar, e do boi Fred.

"Fiquei até a noite na água com eles, mas não estava dando mais pé e precisei sair. Ninguém conseguia tirar a égua com um barco. Era muito pesada", conta.