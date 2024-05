Peixes 'invadem' ruas de Canoas após chuvas e enchentes no RS; veja vídeo

Jacaré também foi visto nas enchentes. O animal foi encontrado transitando nas ruas do bairro Menino Deus, próximo à orla do Guaíba, que transbordou. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade recomenda distância do animal.

Situação hidrológica do estado

Com tendência de declínio, o nível do Guaíba era de 4,73 às 6h desta sexta-feira (17). O número é 25 centímetros menor do que o do mesmo horário de ontem, mas continua 1,73 metro acima da cota de inundação.

Nível da Lagoa dos Patos era de 2,8 metros nesta manhã. A medição, feita pela prefeitura de São Lourenço do Sul, é menor do que o recorde da semana, de 2,87 metros, registrado na tarde de ontem no centro do município.

Em Muçum, o Rio Taquari está abaixo da cota de alerta desde a manhã da quarta-feira, com 5,55 metros. Os rios Gravataí, dos Sinos, Caí e Uruguai (no município de Uruguaiana) continua acima da cota de inundação.

Número de mortos ultrapassou os 150

Ao menos 154 pessoas morreram, 806 ficaram feridas e 98 estão desaparecidas por causa das enchentes no estado. A informação é do boletim divulgado na noite dessa quinta-feira (16) pela Defesa Civil.