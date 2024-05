'Parecia Copa do Mundo', diz voluntário que resgatou cavalo Caramelo no RS

Um dos responsáveis pela cena que se tornou o símbolo da luta por sobrevivência em meio às enchentes no Rio Grande do Sul relatou como foi o resgate do cavalo Caramelo, ocorrido na manhã de 9 de maio em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre.

O que aconteceu

Grupo de cinco voluntários fez deslocamento de 4,5 km em Canoas até localizar Caramelo. Ação contou com a participação do Corpo de Bombeiros e de funcionários da prefeitura do município da região metropolitana. No dia anterior, o grupo já havia tentado entrar no local, mas as autoridades brecaram a entrada devido aos riscos em decorrência do mau tempo.