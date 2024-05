MPRJ suspeita que advogada desaparecida foi morta e teve cadáver ocultado

Prisões

Lourival é suspeito de envolvimento no sequestro. A polícia identificou que, após o pagamento do resgate, ele comprou uma caminhonete em uma concessionária na Barra da Tijuca por R$ 500 mil em dinheiro vivo, além de uma moto por R$ 30 mil e aparelhos eletrônicos.

O segurança, seus dois filhos e sua amante foram presos. A Polícia Civil do Rio informou que Lourival colocou a caminhonete comprada com o dinheiro do sequestro no nome da filha. Os quatro viraram réus por extorsão e sequestro.

O UOL não conseguiu contato com as defesas dos suspeitos. Em nota enviada à reportagem do Fantástico, da TV Globo, no domingo (19), todos negaram participação no crime.