Ao lado de Tarcísio, Bolsonaro diz que não vai passar o bastão para ninguém

Ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou hoje que não vai "passar o bastão para ninguém" nas eleições de 2026.

O que aconteceu

Tarcísio é apontado como um dos possíveis herdeiros do espólio político de Bolsonaro, que está inelegível. Os dois participam de uma entrevista juntos no podcast Inteligência LTDA, horas antes do início do julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal.

"Tarcísio, eu não vou passar o bastão para ninguém", disse Bolsonaro. Ex-presidente foi questionado sobre um tuíte de Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo. "Eu gosto muito do Paulo Figueiredo, eu acho ele um cara fantástico, gosto muito dele, mas deu uma derrapada aí. Já falei, eu só passo o bastão depois de morto", afirmou.