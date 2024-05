Stalker de médico em MG: defesa diz que mensagens comprovam relacionamento

Supostas trocas de mensagens (Partes rasuradas foram feitas pelo próprio advogado) Imagem: Imagens obtidas pelo UOL

Outras mensagens teriam sido enviadas pela esposa do médico: ''Ele não vai falar com você, porque se ele falar eu acabo com ele e com você'', teria dito. ''Te avisei aquele dia que eu vou te matar. Ele pode não ficar comigo, mas ele não fica com você.''

Defesa de médico diz que ele e a esposa "jamais praticaram qualquer ato ilícito". "Meras conjecturas de que a vítima, esposa do médico, teria proferido ameaças em desfavor da autora, ressaltamos que todas as condutas das vítimas foram feitas em estrita obediência à lei e a moral, jamais praticaram qualquer ato ilícito", disse advogada, em nota encaminhada ao UOL.

Mensagens da esposa para Kawara Imagem: Imagens obtidas pelo UOL

Segundo o advogado Jean Fillipe Alves da Rocha, o médico bloqueava a jovem por medo da esposa. "Vou ter um infarto. Meu celular foi vasculhado esse final de semana. Toda mensagem, acho que vou infartar'', teria escrito o homem.