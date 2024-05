Guaíba fica abaixo de 4 metros pela primeira vez desde 3 de maio

Tendência é de que baixa continue nesta quarta devido a vento norte. A expectativa é de que o Guaíba possa bater 3,70 metros nas próximas horas, afirmou o MetSul.

Mau tempo pode interromper declínio. Ainda segundo O MetSul, uma massa de ar polar deve gerar vento sul forte na região da Lagoa dos Patos, com rajadas de até 90 km/h que podem represar as águas no Guaíba entre o fim da quinta-feira (23) e a sexta-feira (24).

Parte do estado deve ter chuva forte

Regiões próximas à fronteira com o Uruguai, da Campanha e da região Sul do estado devem ter precipitações de 100 milímetros. A informação é da MetSul, que apontou que a chuva mais forte deve ser registrada entre o fim desta quarta e o começo da quinta (23).

Para a capital, previsão é de sol e nuvens. Na região do Centro e do Noroeste do estado, a chuva pode ocorrer à noite, mas sem volumes exacerbados.