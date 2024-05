'Hot dog tinha fila': quem era empresário morto por empurrão de entregador

Um comerciante que sabia o nome dos clientes e até dava conselhos como se fosse o pai de todos. Assim os amigos definem Antônio Gregório de Almeida, de 62 anos, que morreu após ser empurrado na lanchonete onde trabalhava havia mais de 25 anos, em Curitiba.

Inovou com carrinho

Ele e a companheira resolveram comprar um carrinho de cachorro-quente em 1999 com as economias que tinham. Inicialmente, vendiam o produto da forma tradicional. Em 2004, ele aumentou as opções no cardápio e ampliou o carrinho para começar a fazer o hot dog prensado. Nessa época, deixou o trabalho como frentista em um posto de combustível.

O trabalho era de segunda a domingo e contava com o apoio do ex-genro. Enquanto Antônio e a companheira preparavam os pães e salsichas, o rapaz anotava os pedidos e recebia o dinheiro. A filha mais velha do comerciante também ajudava.