Menino que matou pais tem 'graves transtornos psiquiátricos', diz psicólogo

Raquel Landim: Valdemar diz que PL não recorrerá de rejeição da cassação de Moro

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que o partido não vai recorrer da decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que rejeitou por unanimidade o pedido de cassação do mandato do senador Sérgio Moro (União-PR). A apuração é da colunista do UOL Raquel Landim, que participou do UOL News da manhã de hoje (22).

"Fizemos a nossa parte, se a Justiça entendeu assim, está liquidado", disse Valdemar à colunista.

O PL já tomou sua decisão. Falei agora com o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Ele me disse que não vai recorrer. Valdemar dentro do partido era um dos mais vocais na questão de seguir com o processo contra Moro, apesar dos pedidos de Bolsonaro de que não fizesse isso. Mas ele mesmo desistiu porque não tem muitas chances de sucesso. Raquel Landim, colunista do UOL

A apuração de Landim aponta ainda que o PT está em processo interno de discussão, mas também não deve recorrer.