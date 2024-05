A 8 dias do fim, maio já é o mês mais chuvoso da história de Porto Alegre

O nível no Guaíba registrava 3,9 metros no Cais Mauá às 12h desta quinta-feira. Especialistas projetam que o volume de água deva ficar acima da cota de inundação até o início de junho. Segundo dados da Defesa Civil, 163 pessoas morreram no Rio Grande do Sul devido às enchentes.

A prefeitura enviou avisos para que moradores do sul, extremo sul e ilhas da capital não voltem para casa. Pedido foi feito devido à "possibilidade de uma nova elevação no nível do Guaíba nesta localidade", afirmou a administração em nota.

Além da chuva, o vento Sul forte impediu a diminuição do nível do Guaíba. A água estava em constante declínio desde o começo da semana, mas segue acima do nível da cota de inundação.

Previsão é de que mau tempo continue. Há risco de 100 milímetros de chuvas em 24 horas nos pontos já atingidos do oeste e do sul do estado.

Meses de maio mais chuvosos de Porto Alegre