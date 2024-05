Mulher é presa suspeita de marcar encontro para matar e roubar homem em SP

Uma mulher de 24 anos foi presa por suspeita de marcar um encontro amoroso com um homem de 57 para roubar a moto dele e matá-lo no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Corpo da vítima foi encontrado em estrada de terra e polícia foi acionada. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (22) em Bebedouro (SP).

Polícia chegou até suspeita após ver conversa marcando encontro com a vítima. O diálogo, que ocorreu minutos antes do assassinato, estava em um aplicativo de mensagens do celular do homem morto. O telefone foi encontrado desbloqueado no bolso dele no local do crime, informou a polícia.