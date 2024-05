Volta das chuvas: bombeiros e Exército resgatam moradores em Porto Alegre

A ação era monitorada por um bombeiro em cima de uma ponte. Era ele quem orientava os socorristas pelo celular. Em seguida, veículos do Exército passaram a auxiliar, retirando moradores de prédios: "As tropas estão na rua, percorrendo essas áreas alagadas e oferecendo ajuda", explicou o tenente Pablo Gomes, do comando militar Sul.

Militares também participaram do resgate de crianças em uma creche. A instituição fica no bairro Cavalhada, uma das áreas mais afetadas hoje.

Nível do Guaíba registrava 3,91 metros no Cais Mauá às 14 horas de hoje. Apesar disso, não houve alagamento no centro histórico, próximo ao Guaíba.

Mais cedo, a prefeitura enviou avisos para que moradores do sul, extremo sul e ilhas da capital não voltem para casa. Pedido foi feito devido à "possibilidade de uma nova elevação no nível do Guaíba nesta localidade", afirmou a administração em nota.

Aulas na capital foram suspensas, e colégios públicos serão usados para acolher as vítimas da chuva. Segundo o prefeito, a suspensão das atividades escolares também visa minimizar os efeitos no trânsito após as enchentes.

"Eu me coloco ao lado do cidadão nesse momento difícil. Compreendo a irritação e a dor. Mas é momento que precisamos nos unir", disse, em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (23).