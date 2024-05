Homem mata inquilina enquanto ela dormia ao lado do filho de 2 anos

Uma mulher de 40 anos foi morta a facadas enquanto dormia ao lado do filho de dois anos no município de Guaramirim, no norte de Santa Catarina.

O que aconteceu

A vítima, identificada como Juliana Grasiela Pinheiro Wirth, era inquilina da namorada do suspeito do crime. O crime ocorreu no bairro Nova Esperança, na madrugada de sexta-feira (24). As informações são da Polícia Militar de Santa Catarina.

Juliana Grasiela morava na casa onde foi morta com o filho de dois anos. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima havia denunciado o suspeito e a namorada dele por maus-tratos. A polícia não detalhou a acusação, mas informou que o casal chegou a receber uma intimação por conta da denúncia.