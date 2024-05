Homem joga pedras após briga, quase atinge mulher e criança e é preso; veja

Um homem de 27 anos jogou pedras em direção a um restaurante na tarde de ontem, em Brasília, após uma briga. Imagens obtidas pelo UOL mostram que um dos envolvidos chutou o homem, que revidou com pedradas e foi preso pela Polícia Militar.

O que aconteceu

Confusão começou na rua. Um vídeo mostra um dos homens, ao lado da mulher, no canteiro central de uma via na região do Sudoeste. Ele caminha em direção ao homem, de 27 anos, e o chuta. Em seguida, os três atravessam as vias.

Pedra quase atingiu mulher e criança. Em outra imagem, é possível ver que um dos envolvidos na brigou passa por um restaurante. Do lado de fora, o homem atira uma pedra que bate em uma parede e cai perto de uma mulher e uma criança pequena —a mulher levanta rapidamente e tira a criança da cadeira. As duas estavam sentadas em uma mesa, no local.