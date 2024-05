Advogado criminalista é morto a tiros em MG; OAB fala em 'execução'

Um advogado criminalista foi morto a tiros nesta segunda-feira (27) perto do fórum da cidade de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A OAB-MG (Ordem dos Advogados - Seção Minas Gerais) fala em "execução".

O que aconteceu

A vítima é Pedro Cassimiro Queiroz Mendonça. Ele foi baleado em uma rua a cerca de 200 metros do fórum da cidade. De acordo com Sérgio Leonardo, presidente da OAB-MG, 23 tiros foram disparados contra a vítima.

Autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. Segundo a Polícia Militar, agentes estão no local e a perícia já foi acionada para coletar vestígios do crime.