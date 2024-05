'Dor e revolta', diz filha de Marielle após vídeo da delação de Lessa

A estudante Luyara Franco, filha de Marielle Franco, disse que a família acompanhou com "dor e revolta" a reportagem que mostrou o ex-PM Ronnie Lessa afirmando que os mandantes da morte da vereadora ofereceram loteamentos clandestinos no Rio para a instalação de uma milícia.

O que aconteceu

Para a estudante, a delação "escancarou toda perversidade em torno do crime" contra a vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes. Lessa afirmou que receberia US$ 10 milhões pelo assassinato, além de passar a ter o comando da milícia. Segundo ele, a exploração do negócio criminoso renderia mais de US$ 20 milhões. A declaração foi dada em delação premiada, cujo vídeo foi exibido pelo Fantástico, da TV Globo, no domingo (26).

Filha diz que continuará buscando a conclusão do caso. "Apesar da saudade, sigo firme e atenta na busca por total elucidação do caso e por justiça", escreveu a estudante no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira (27).