Porto Alegre: Chuva em maio ultrapassa 500 mm, 34% da média anual na cidade

No último dia 23, maio de 2024 já havia se tornado o mais chuvoso em toda a série histórica, alcançando 461 mm. Agora, pela primeira vez, um mês ultrapassou os 500 mm na capital.

Ciclone extratropical

Um ciclone extratropical começou a se formar na costa sul do Brasil nesta segunda, levando mais chuva para o RS. Passado o mau tempo no início da semana, a previsão é de dias sem chuva ou com sol, segundo a MetSul.

O fenômeno meteorológico traz chuva, vento e risco de temporais localizados. O mar ficará agitado numa extensa área da costa brasileira. Não devem ocorrer novas enchentes nos locais já afetados.

A empresa explica que o ciclone costuma empurrar ar seco para o RS ao se afastar do estado. Com isso, a estimativa é que o estado veja dias seguidos sem chuva intensa ou com sol e nuvens, o que possibilitará a baixa dos níveis dos rios.

Mortos pelas enchentes

As enchentes no RS já deixaram 169 mortos, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil às 18h desta segunda.