Prefeito diz que enchentes no RS acontecem porque estado tem poucas igrejas

Já o Ministério Público de Minas Gerais denunciou a influenciadora Michele Dias Abreu por intolerância religiosa. Ela associou a tragédia no RS a religiões de matriz africana.

A declaração foi publicada em um vídeo no dia 5 de maio. "O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. Alguns profetas já estavam anunciando sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido à ira de Deus".