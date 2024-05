Casal mata idoso em briga por chácara e se esconde por 3 meses em mata

Um casal foi preso por suspeita de matar um idoso após discussão pela disputa de uma chácara em Minas Gerais.

O que aconteceu

Casal é suspeito de assassinar Pedro Fernandes Aparecida, 64. O crime teria sido motivado após uma briga porque a mulher queria ficar com a propriedade rural que pertencia ao idoso, que era seu ex-marido, localizada em Lima Duarte (MG). Informações são da delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, Camila Miller.

Idoso estava desaparecido desde o fim do ano passado. A polícia começou a investigar o caso após uma filha da suspeita registrar boletim de ocorrência, em 17 de dezembro de 2023, pelo desaparecimento dos familiares. Além do casal, o irmão da jovem, de 15 anos, também havia sumido. A filha não tinha conhecimento do crime, segundo a polícia.