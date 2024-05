Rastreador ajuda a recuperar R$ 200 mil em itens furtados de farmácia em SP

Antena com rastreador acoplada na caixa levou os policiais até o imóvel onde estavam as mercadorias. Na residência, foram achados três sacos com os produtos furtados.

Na garagem, um carro com queixa de roubo foi achado pelos agentes. No veículo, que teria sido usado pelos criminosos para furtar a farmácia, foram encontrados dois sacos com os itens. Ninguém foi encontrado no local.

Medicamentos foram apreendidos e, depois, devolvidos à representante da farmácia. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto no 8ºDP (Distrito Policial), do Brás. As investigações continuam para prender os envolvidos no crime.