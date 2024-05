TV: Mãe e irmão de ex-sinhazinha do Boi Garantido achada morta são presos

A mãe e o irmão da empresária Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, foram presos na quinta-feira (30), no Amazonas. Djidja, de 32 anos, foi encontrada morta na terça-feira (28).

O que aconteceu

Cleusimar Cardoso e Ademar Cardoso foram detidos em Manaus. Além deles, Verônica da Costa, gerente do salão de beleza que Djidja administrava com a família, foi presa. As informações são da TV Norte Amazonas (afiliada do SBT).

O TJAM (Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas) emitiu os mandados de prisão preventiva (por tempo indeterminado) contra eles na quarta-feira (29). Também foram emitidos mandados contra outros dois funcionários do salão de beleza, mas eles ainda não foram presos e são considerados foragidos. A decisão judicial acolheu o parecer do Ministério Público, que se manifestou favorável às prisões. O caso está sob segredo de Justiça, segundo a mídia local.