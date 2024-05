Morre Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, aos 32 anos

Eles também agradeceram pelo apoio e orações de todos neste momento de luto. A nota é assinada, entre outros, pela mãe de Djidja, Cleusimar Cardoso.

Polícia Civil do Amazonas diz que tomou conhecimento do falecimento. Uma equipe policial foi até o endereço onde o corpo estava e começou uma investigação, disse a corporação à reportagem. Não foi informado onde e em quais condições o corpo foi encontrado.

Corporação esclarece que até o momento a causa da morte da ex-sinhazinha não foi determinada. Essa questão só "poderá ser confirmada após realização do exame necroscópico", explicou a Polícia Civil. "As investigações em torno do caso estão em andamento, e, por isso, mais informações não podem ser divulgadas."

Boi Garantido faz homenagem

Boi diz que Djidja partiu fisicamente, mas "permanecerá viva" na memória. A empresária se apresentou defendendo o item 7, Sinhazinha da Fazenda, em 2016, e ficou cinco anos representando o mesmo personagem pelo Boi Garantido.