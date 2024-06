Com amor, sem política: Marcha para Jesus une fiéis que refutam preconceito

Tradição cristã atravessa gerações

Frequentadora da Marcha para Jesus desde 1996, a dona de casa Ana Maria, 45, é uma das veteranas do evento religioso — a festa chegou ao Brasil em 1993, mas faz parte do calendário oficial de comemorações do país desde 2009.

Desta vez, porém, a dona de casa trouxe o marido Daniel Braga, 45, os filhos, Helena, 15, e João, 7, e também os "agregados" da família. "Não deixei passar nenhuma vez. Vim com os dois na barriga. Uma vez estava grávida de seis meses e vim mesmo assim", disse Ana Maria.

Veterana na Marcha para Jesus, Ana Maria (a segunda, da direita para a esquerda) levou a família e agregados Imagem: Caíque Alencar - 30.mai.2024/UOL

O mesmo ocorreu com uma família que veio do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. A professora Fernanda Araújo, 37, quis unir as várias gerações da família e fez questão que a mãe dela, Efigênia Maia, 57, viesse para a edição de 2024 da Marcha para Jesus. As duas estavam também com Yago, 7, filho de Fernanda. "Ele veio pela primeira vez no meu colo, com três meses", disse a professora.